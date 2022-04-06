В Карелии продолжают работать льготные ипотечные программы

Государство поддержит граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, а также строительный бизнес.

В новых экономических условиях в Карелии остаются доступными льготные ипотечные программы. Их параметры были скорректированы Постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Все, что принято на федеральном уровне, будет актуально для нашей республики», - подтвердили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Так, с 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы «Льготная ипотека» для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, увеличен с 3 до 6 млн рублей.

«Льготная ставка по договорам, заключённым с 1 апреля, будет составлять до 12% годовых. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – до 7% годовых. Срок действия программы не изменился – получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года», - сообщает сайт правительства России.

Сохраняются условия семейной ипотеки – в рамках этой программы можно взять кредит под 6% на покупку жилья или строительство дома. Программой могут воспользоваться семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года.

«Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес. Он сейчас динамично развивается, и важно сохранить такой вектор», – прокомментировал принимаемые меры премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, правительство стимулирует строительство жилья за счет субсидий банкам, кредитующим застройщиков. Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

«При сегодняшней ставке 22–25% строить экономически не позволяет модель. Поэтому мы приняли решение, подготовили постановление, что мы будем субсидировать все кредиты застройщикам до 15%. То есть сколько бы в банке у застройщика ставка ни была, его ставка будет не более 15%. Первую такую меру мы приняли», – пояснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что правительство совместно с ФАС проверяют обоснованность повышения цен на технику и стройматериалы:

«Где-то обоснованные завышения, а где-то необоснованные, просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией. По ряду позиций, например, по металлу, нам удалось остановить рост цен. Сейчас металл чуть-чуть снизился».

Марат Хуснуллин также предположил, что глобального роста цен быть не должно, стоимость затрат на строительство будет увеличиваться на уровне инфляции.