Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:19, 03 Февраля 2019
фото: Sputnik / Evgenia Novojenina

В Карелии проходят довыборы депутатов в трех поселениях Олонецкого района

Загрузка...

В республике проводятся дополнительные выборы депутатов сельских поселений по причине недавней досрочной отставки районных парламентариев.

Внеочередные выборы депутатов проходят в Коткозерском,  Куйтежском и Туксинском сельских поселениях Олонецкого района. 

В Туксинском поселении в сентябре прошлого года трое депутатов добровольно сложили полномочия. По этой же причине переизбирается один депутат Куйтежского сельского поселения, в июне отказавшийся от мандата. А в Коткозерском поселении приходится доизбирать четверых депутатов, потому как в противном случае местный совет неправомочен принимать решения (сейчас в нём находятся шестеро депутатов).

По данным ЦИК, на 10.00 в Коткозеро явка составила 4,45%. Проголосовал 21 избиратель из 472 человек, включенных в списки.

В Куйтежском поселении зафиксирована явка 8,54%. Проголосовали семь человек из 82 избирателей по спискам.

В Туксинском поселении явка в 10.00 составила 1,80%. На участки явились пять избирателей из 278 человек в списках.

За ситуацией на избирательных участках следят активисты организации "Голос".

Как сообщалось ранее, за депутатские кресла во всех поселениях борются две партии – "Единая Россия" и ЛДПР. В пяти избирательных округах из восьми соперничают по двое кандидатов, в двух - по трое (к партийным выдвиженцам добавились самовыдвиженцы), и в одном – совсем нет конкуренции (в Коткозерском поселении уже после регистрации кандидат в депутаты отказался от участия в выборах, похоже, сообразив, что его судимое прошлое навредит ему).

Избирательные участки закроются в восемь часов вечера.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 17
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 2
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок" 2
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»