В Карелии проходят довыборы депутатов в трех поселениях Олонецкого района

В республике проводятся дополнительные выборы депутатов сельских поселений по причине недавней досрочной отставки районных парламентариев.

Внеочередные выборы депутатов проходят в Коткозерском, Куйтежском и Туксинском сельских поселениях Олонецкого района.

В Туксинском поселении в сентябре прошлого года трое депутатов добровольно сложили полномочия. По этой же причине переизбирается один депутат Куйтежского сельского поселения, в июне отказавшийся от мандата. А в Коткозерском поселении приходится доизбирать четверых депутатов, потому как в противном случае местный совет неправомочен принимать решения (сейчас в нём находятся шестеро депутатов).

По данным ЦИК, на 10.00 в Коткозеро явка составила 4,45%. Проголосовал 21 избиратель из 472 человек, включенных в списки.

В Куйтежском поселении зафиксирована явка 8,54%. Проголосовали семь человек из 82 избирателей по спискам.

В Туксинском поселении явка в 10.00 составила 1,80%. На участки явились пять избирателей из 278 человек в списках.

За ситуацией на избирательных участках следят активисты организации "Голос".

Как сообщалось ранее, за депутатские кресла во всех поселениях борются две партии – "Единая Россия" и ЛДПР. В пяти избирательных округах из восьми соперничают по двое кандидатов, в двух - по трое (к партийным выдвиженцам добавились самовыдвиженцы), и в одном – совсем нет конкуренции (в Коткозерском поселении уже после регистрации кандидат в депутаты отказался от участия в выборах, похоже, сообразив, что его судимое прошлое навредит ему).

Избирательные участки закроются в восемь часов вечера.