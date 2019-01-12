В Карелии поселковые депутаты ушли в досрочную отставку - состоятся довыборы

Сразу в трех поселениях Олонецкого района Карелии в феврале состоятся довыборы депутатов.

Как сообщает сайт Политика Карелии, в трех поселениях Олонецкого района 3 февраля пройдут внеочередные выборы.

В Туксинском поселении в сентябре прошлого года трое депутатов добровольно сложили полномочия. По этой же причине переизбирается один депутат Куйтежского сельского поселения, в июне отказавшийся от мандата. А в Коткозерском поселении приходится доизбирать четверых депутатов, потому как в противном случае местный совет неправомочен принимать решения (сейчас в нём находятся шестеро депутатов).

Регистрация кандидатов в депутаты поселений завершилась в последних числах декабря 2018 года. и с 3 января началась собственно агитационная кампания. За представительскую власть во всех поселениях борются две партии – «Единая Россия» и ЛДПР. В пяти избирательных округах из восьми соперничают по двое кандидатов, в двух - по трое (к партийным выдвиженцам добавились самовыдвиженцы), и в одном – совсем нет конкуренции (в Коткозерском поселении уже после регистрации кандидат в депутаты отказался от участия в выборах, похоже, сообразив, что его судимое прошлое навредит ему).

Как пишет политолог Анатолий Цыганков, избирательные кампании в поселковые советы депутатов проходят, как правило, без агитационной активности, нынешние довыборы не станут исключением. Тем более приходятся они на дни, когда люди не без труда возвращаются после затянувшихся новогодних застолий к трудовой жизни. И сейчас точно мало кому интересны предвыборные ристалища. Кандидатам в депутаты придётся ещё поуговаривать соседей сходить 3 февраля на избирательные участки и проголосовать.