В Карелии проходят горячие линии по вопросам детского отдыха

Информацию о детском отдыхе, а также о качестве и безопасности детских товаров, жители Петрозаводска и республики могут узнать у специалистов Роспотребнадзора.

Как напомнили в администрации Петрозаводска, с 23 мая по 10 июня специалисты Роспотребнадзора проводят горячие линии по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров.

Консультации можно получить в рабочие дни по телефону: 8 (8142) 79-74-20. Специалисты отвечают на вопросы жителей республики в период с 10 до 16 часов (перерыв с 13:00 до 13:45).

Ранее петрозаводчанка рассказала, как воспользовалась льготой на детей от 8 до 17 лет.