В Карелии произошел пожар в жилом доме

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В поселке Лендеры 28 февраля горел жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Гористрй, 16. В 19.26 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения составила 2 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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