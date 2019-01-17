В Карелии пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

На набережной Онежского озера состоится второй фестиваль скандинавской ходьбы "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи", сообщили в Минспорте Карелии.

Мероприятие с греко-скандинавским колоритом, соревнованиями по ходьбе на 8 километров и Маршем здоровья на 2 километра соберет 16 февраля более 100 любителей скандинавской ходьбы.

Уже зарегистрировались участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Орловской, Московской, Воронежской и Ленинградской областей и Карелии.

Специальным гостем фестиваля будет четырехкратная мировая чемпионка по историческому фехтованию – Галина Кохвакко.

Начало регистрации иногородних участников и программы в 10.00. Старт соревнований на 8 км в 11.00, старт Марша здоровья в 11.10.

Днем ранее, 15 февраля, с 15.00 до 20.00 состоится предварительная регистрация участников фестиваля, получение стартовых пакетов в отеле Cosmos. А с 18.00 до 20.00 там же пройдет приветственный вечер для участников фестиваля скандинавской ходьбы.

Зарегистрироваться на соревнования или на Марш здоровья можно до 10 февраля на сайте.