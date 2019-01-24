В Карелии пройдет фотоконкурс "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение"

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Работы принимаются до 29 марта, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Выставка-фотоконкурс профессиональных фотографов и любителей из двух стран будет посвящена 30-летию побратимских связей между нашими городами.
"Не секрет, что наши города связывает крепкая дружба. Многие петрозаводчане наверняка бывали в Тюбингене и, конечно же, фотографировали его красивые места – природу и архитектуру, большие и малые события, делали уличные зарисовки, портреты жителей Тюбингена и селфи на фоне его достопримечательностей. Загляните, пожалуйста, в свой фотоархив и обязательно примите участие в конкурсе", –говорится в обращении организаторов проекта.
Работы принимаются до 29 марта.
Подробности в группе "Тюбинген - Петрозаводск. Фотопроект".
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