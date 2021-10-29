В Карелии пройдет «Ночь искусств», несмотря на пандемию

Опубликована программа акции «Ночь искусств», которая будет проходить в республике в онлайн и офлайн-форматах.

Мероприятия «Ночи искусств» пройдут в Карелии 4 ноября — в официальный день проведения акции по всей России. Многие из событий «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства, который в этом году совпал с днем акции, сообщается на сайте правительства республики.

Первые мероприятия акции пройдут уже в самом начале ноября.

Девиз акции «Ночь искусств» — «Искусство объединяет», и несмотря на все ограничения, девиз не теряет своей актуальности. Концерты и спектакли проводятся при заполняемости зала не больше 75 процентов. Массовых мероприятий с числом участников больше 50 человек в этом году вновь проводиться не будет по причине действующих ограничений. Также по этой причине ни одного собственно ночного мероприятия не состоится, всех гостей ждут в дневное или вечернее время. И, конечно, для очных участников «Ночи искусств» в силе будут нынешние противоэпидемиологические меры: QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты для всех старше 18 лет.

Так, 3 ноября медиацентр «Vыход» приглашает увидеть «инсталляцию в прогрессе» по материалам выставки Сергея Терентьева «Те-ри-бер-ка. Руины живописи» и стать ее соавторами, разместив свои впечатления прямо в экспозиции. В 19.00 начнется первая из серии разговоров-дискуссий с привлечением ученых, художников, городских и эко-активистов. Ее тема — «Что спасает искусство?». А 4 ноября с 12.00 до 19.00 медиацентр будет открыт, вход для всех на «инсталляцию в прогрессе» свободный.

В День народного единства, 4 ноября, Национальный музей Карелии проведет онлайн-экскурсию по музейным залам в социальных сетях, вместе с муниципальными музеями проведет онлайн-викторину и квесты. Также дистанционно музеи республики расскажут про свои фондовые коллекции, экспонаты, которые нечасто показывают посетителям.

Музей изобразительных искусств 4 ноября также онлайн проведет свою «Ночь искусств», расскажет о произведениях из коллекции музея на тему «Ночь в искусстве», о средневековом карельском костюме, покажет виртуальную выставку, посвященную карельскому натюрморту.

Ансамбль «Кантеле» в день акции предложит экскурсии по историческому зданию, где работает ансамбль. Экскурсанты примерят элементы сценических костюмов, побывают в мастерской народных музыкальных инструментов, а после экскурсии поучаствуют в мастер-классе по народной хореографии.

Накануне проведения акции 1 ноября Национальная библиотека приглашает посетить художественную выставку «Святой князь Александр Невский – житие земное и небесное», посвященную 800-летию со дня рождения святого. Также в библиотеке 1 ноября в 14.00 начнется просветительская программа, посвященная народному ополчению Минина и Пожарского в эпоху Смутного времени. 4 ноября на сайте библиотеки будет опубликована видеопрограмма, знакомящая с сюжетами и героями классиков отечественной литературы.

В Музыкальном театре Карелии 4 ноября будут давать «Лебединое озеро», в Театре драмы — комедию «Шикарная свадьба», в Театре кукол спектакль «Сирано де Бержерак». Национальный театр 3 ноября будет с гастролями в Беломорске, где покажет спектакль «Любовь и голуби». В это же время в Петрозаводске можно будет прийти в театр на VR-экскурсию — в шлемах виртуальной реальности увидеть декорации к спектаклю «Голомяное пламя» и сам театр.

Об этих и других мероприятиях акции «Ночь искусств — 2021» можно больше узнать на страницах учреждений культуры Карелии в социальных сетях.