В Карелии пройдет республиканский марафон кантелистов

В Петрозаводске 26 апреля состоится III Республиканский марафон кантелистов. А

Впервые такое событие состоялось в 2016 году и было посвящено 80-летию коллектива. II-й марафон в 2018 году приурочили к 100-летию со дня рождения известного исполнителя, заслуженного артиста Карело-Финской ССР, народного артиста Карельской ССР Тойво Вайнонена.

В этом году марафон посвящается 100-летию уникального человека, обладавшего самыми разными талантами: музыканта-кантелиста, танцора, вокалиста, композитора, ведущего программ и летописца ансамбля "Кантеле", его директора и художественного руководителя - Максима Гаврилова.

"Республиканский марафон кантелистов – это не соревнование за право называться лучшим исполнителем. Скорее, это дружеская встреча единомышленников - тех, кто любит кантеле и любит играть на нем, - рассказала заместитель директора ансамбля "Кантеле" Ольга Власова. - Мы не ограничиваем возраст участников, уровень мастерства тоже не имеет значения. Марафон дает возможность выступать, общаться друг с другом, обмениваться опытом, учиться мастерству у профессионалов. Наша главная цель – поддерживать постоянный интерес к национальному музыкальному символу Карелии".

К участию в Республиканском марафоне кантелистов приглашают педагогов кантеле, учащихся высших и средних музыкальных учебных заведений, детских музыкальных школ и школ искусств, участников ансамблей кантелистов. Музыканты могут выступать с сольными номерами и в составе ансамблей.

Для участия в Марафоне необходимо направить заявку в адрес организаторов: dom.kantele@yandex.ru (с пометкой "Заявка на III республиканский марафон кантелистов").

Время и место проведения марафона: 26 апреля, 15.00–19.00, зал Дома "Кантеле".