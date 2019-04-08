Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
18:00, 08 Апреля 2019
фото: ансамбль "Кантеле"

В Карелии пройдет республиканский марафон кантелистов

Загрузка...

В Петрозаводске 26 апреля состоится III Республиканский марафон кантелистов. А

Впервые такое событие состоялось в 2016 году и было посвящено 80-летию коллектива. II-й марафон в 2018 году приурочили к 100-летию со дня рождения известного исполнителя, заслуженного артиста Карело-Финской ССР, народного артиста Карельской ССР Тойво Вайнонена.

В этом году марафон посвящается 100-летию уникального человека, обладавшего самыми разными талантами: музыканта-кантелиста, танцора, вокалиста, композитора, ведущего программ и летописца ансамбля "Кантеле", его директора и художественного руководителя  - Максима Гаврилова.

"Республиканский марафон кантелистов – это не соревнование за право называться лучшим исполнителем. Скорее, это дружеская встреча единомышленников - тех, кто любит кантеле и любит играть на нем, - рассказала заместитель директора ансамбля "Кантеле" Ольга Власова. - Мы не ограничиваем возраст участников, уровень мастерства тоже не имеет значения. Марафон дает возможность выступать, общаться друг с другом, обмениваться опытом, учиться мастерству у профессионалов. Наша главная цель – поддерживать постоянный интерес к национальному музыкальному символу Карелии".

К участию в Республиканском марафоне кантелистов приглашают педагогов кантеле, учащихся высших и средних музыкальных учебных заведений, детских музыкальных школ и школ искусств, участников ансамблей кантелистов. Музыканты могут выступать с сольными номерами и в составе ансамблей.

Для участия в Марафоне необходимо направить заявку в адрес организаторов: dom.kantele@yandex.ru (с пометкой "Заявка на III республиканский марафон кантелистов").

Время и место проведения марафона: 26 апреля, 15.00–19.00, зал Дома "Кантеле".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
01.04.2019, 10:17
Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

Аналитика

Сегодня 13:04
Капитал
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
Нет доверия
Сегодня 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»