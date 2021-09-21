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В Карелии пройдет семинар по развитию рунопевческой традиции

Новости. Культура
16:34, 23 Сентября 2021
фото: коллаж © Паблик ВК «Год карельских рун», Перуница Сайт

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Сохранение и развитие карельской рунопевческой традиции обсудят в республике 24-25 сентября на семинаре в рамках года карельских рун.

Как сообщают в правительстве Карелии, 24–25 сентября в республике пройдет семинар-практикум, посвященный карельской рунопевческой традиции и эпическому наследию коренных народов Севера. Мероприятие организовано в рамках года карельских рун, объявленного в республике в 2021 году.

Участники семинара обсудят вопросы сохранения, развития и популяризации карельской рунопевческой традиции, создания на основе карельских рун новых этнокультурных продуктов. Спикеры представят опыт просветительской деятельности в части рунопевческой традиции, погружения в традицию с помощью обучения пониманию и исполнению текстов калевальской метрики. На семинаре также можно будет узнать об эпическом наследии вепсов и исполнительских особенностях якутского эпоса «Олонхо».

В качестве модераторов выступят Валентина Миронова, старший научный сотрудник института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, и Игорь Соловьев, доцент кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории.

Подробную информацию о мероприятии можно найти в группах ВКонтакте «Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов» (https://vk.com/mediacenter_periodika) и «Год карельских рун» (https://vk.com/godkarelskyhrun).

Организаторами семинара выступают Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, издательство «Периодика», институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии Наук, Петрозаводская государственная консерватория имени.

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