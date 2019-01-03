В Карелии пройдет сокращение числа бюджетников к 2020 году

Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, в Карелии в ближайшие два года ожидается значительное уменьшение численности граждан, работающих в бюджетной сфере.

Эксперты предполагают, что в 2018-2020 г.г. будет происходить дальнейшее уменьшение численности занятых в организациях бюджетной сферы. Эти процессы будут связаны с дальнейшим реформированием отрасли. Сокращение будет также продиктовано уменьшением объема оказываемых услуг, что напрямую связано с динамикой численности населения.

Предполагается, что к 2020 году численность занятых в бюджетной сфере в целом сократится на 8,9%.

Информация об этом содержится в тексте пояснительной записки к прогнозу баланса трудовых ресурсов Республики Карелия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

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