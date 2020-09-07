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В Карелии пройдут лыжные субботники

Новости. Общество
17:20, 08 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Большой лыжный субботник"/vk.com/club181095383
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Федерация лыжных гонок Карелии приглашает жителей республики на субботники, которые пройдут осенью на лыжных трассах в Петрозаводске, Кондопоге и Спасской Губе.

Навести порядок на трассах планируют в октябре и ноябре. Представители Федерации лыжных гонок обеспечат участников субботников всем необходимым инвентарем для уборки территорий. Самым активным будут вручены памятные призы и купоны с промо-кодами на участие в лыжных марафонах предстоящего зимнего сезона. На каждом субботнике волонтеров ждет горячий чай и сладости, сообщили в Минспорта Карелии.

Так, 3-4 октября субботник пройдет на территории лыжной трассы "Новое Лососинное" , 11 октября – на "Кургане", 17 октября – на лыжной трасса в Кондопоге, 18 октября – в поселке Спасская губа, 24 октября -  у "Леруа Мерлен" и 25 октября – на "Фонтанах" в Петрозаводске.

Подробная информация здесь.

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