В Карелии пройдут "воздушные бои" с применением ракет

Свыше 50 экипажей истребительной и бомбардировочной авиации проведут боевые пуски ракет на учебном полигоне в Карелии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Экипажи истребительной и бомбардировочной авиации Западного военного округа, базирующейся на военных аэродромах в Воронежской, Курской и Тверской областях, приступили к перелету на аэродром Бесовец в Карелии для проведения плановых боевых стрельб и бомбометания.

Стрельбы пройдут над акваторией Ладожского озера. Пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30 СМ и Су-35 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают ведение воздушного боя.

Полеты будут выполняться как днем, так и ночью на высотах до 10 тысяч метров. Обнаружение условного противника, захват и поражение целей выполнят более 50 экипажей.

По итогам боевых стрельб летчики ЗВО получат квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране Государственной границы в воздушном пространстве Российской Федерации.