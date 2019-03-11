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Новости. Общество
15:40, 11 Марта 2019
фото: Сайт Минобороны РФ

В Карелии пройдут "воздушные бои" с применением ракет

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Свыше 50 экипажей истребительной и бомбардировочной авиации проведут боевые пуски ракет на учебном полигоне в Карелии, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Экипажи истребительной и бомбардировочной авиации Западного военного округа, базирующейся на военных аэродромах в Воронежской, Курской и Тверской областях, приступили к перелету на аэродром Бесовец в Карелии для проведения плановых боевых стрельб и бомбометания.

Стрельбы пройдут над акваторией Ладожского озера. Пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30 СМ и Су-35 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают ведение воздушного боя.

Полеты будут выполняться как днем, так и ночью на высотах до 10 тысяч метров. Обнаружение условного противника, захват и поражение целей выполнят более 50 экипажей.

По итогам боевых стрельб летчики ЗВО получат квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране Государственной границы в воздушном пространстве Российской Федерации.

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Комментарии

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бюджет
2019-03-11 17:11:05
А су-57 будет?
zanoza
2019-03-11 16:56:18
Соскучились по санкциям :)
Гость
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