В Карелии промышленные предприятия обещают зарплаты меньше, чем в соседних регионах

Средний размер зарплаты, предлагаемой претендентам на вакансии на промышленных предприятиях Карелии, уступает заработкам, которые обещают в большинстве регионов СЗФО.

Это следует из анализа объявлений о трудоустройстве, размещенных работодателями на сервисе по поиску работы и персонала hh.ru.

Во втором квартале 2022 года при трудоустройстве на промышленные предприятия Карелии претендентам предлагали зарплату, в среднем, 55,2 тыс. рублей. Во всех регионах Северо-Запада за исключением Калининградской области обещают платить больше.

Одни из самых высоких зарплат в промышленном секторе можно встретить на вакансиях работодателей из НАО (почти 138 тыс. рублей) и Коми (почти 100 тыс. рублей).

В новых работниках больше всего нуждаются компании из строительного сектора (14% от всего объема вакансий), тяжелого машиностроения (10%), предприятия по производству промышленного оборудования (8%), а также металлургический сектор (7%) и сфера приборостроения (6%).