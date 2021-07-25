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В Карелии пропал мужчина с татуировкой черных роз на руке

Новости. Происшествия
11:06, 26 Июля 2021
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

Полиция и добровольцы команды "Доброспас" ведут розыск молодого человека: пока обнаружен только его автомобиль.

Полиция разыскивает жителя Кондопоги Гришкина Андрея Владимировича, 1994 года рождения. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 июля. Об этом информирует команда «Доброспас».

Автомобиль исчезнувшего мужчины найден припаркованным в 1 км. от пос. Березовка (Кондопожский район) на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

Приметы Андрея Гришкина: голубые глаза, татуировка чёрных роз на всю левую руку. Телосложение спортивное. Был одет: темно-синие шорты с пальмами, белые кроссовки Nike, поясная серая сумка (на фото — через плечо), футболка либо белого, либо розового цвета.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 15 июля, полиция просит позвонить по телефону: +79212273420

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Комментарии

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кир
2021-07-26 12:05:09
Девушки очень хотят его найти в "Доброспасе".
Гость
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