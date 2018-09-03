В Карелии пропала семья с ребенком

В Карелии мужчина, женщина и их дочь уехали в лес и пропали.

Информация об этом появилась в паблике костомукшских спасателей в "ВКонтакте".

"С 01.09.2018г. не выходят на связь и отсутствуют по домашнему адресу Мельников Сергей Васильевич, Грамович Марина Дмитриевна и их дочь, - сказано в сообщении. - Со слов родственников планировали выезд в лес утром 02.09.2018г., до настоящего времени местонахождение неизвестно".

Отмечается, что выезд планировался на автомобиле ВАЗ-2131 сине-зеленого цвета, регистрационный номер М 347 ОМ 10.

"Предположительно могут находиться в Муезерском районе. Интересует любая информация о людях или автомобиле. Просим звонить в диспетчерскую службу МЧС по телефону 101, 01 или в дежурную службу полиции по телефону 02, 102", - отмечается в сообщении.

Upd. В настоящее время местонахождение семьи установлено.