В Карелии прошел автопробег в поддержку военнослужащих

В Питкярантском районе автомобильную колонну встречали импровизированными концертами и триколорами.

В Питкярантском районе прошел автопробег в поддержку российских военных-участников спецоперации их семей. Его участников проехали от поселка Рауталахти до Питкяранты через Ляскеля, Импилахти и Салми.

На каждой остановке собравшиеся пели песни, читали стихи и благодарили тем, кто сейчас принимает участие в спецоперации.

– Наш автопробег направлен на то, чтобы показать и нашим воинам, и их близким, и родным, что мы с ними, чтобы они чувствовали нашу моральную поддержку. Искренняя благодарность – всем участникам автопробега и организаторам торжественных мероприятий, – говорится в паблике районной администрации.

Один из главных моментов мероприятия прошел в поселке Салми. Местная жительница Ольга Мамаева прочитала перед собравшимися жителями стихи, которые прислал ей муж-доброволец с фронта.

Участники автопробега считают, что частичная мобилизация в России показала, как много в стране мужчин, которые обладают мужеством, любят свою родину и готовых встать на ее защиту в трудный час.