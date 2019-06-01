В Карелии проживают 1230 нерадивых матерей

Приставы посчитали количество алиментщиков, проживающих в Карелии.

По данным управления Федеральной службы судебных приставов, наибольшее количество должников-мужчин — более 2290 проживают в Петрозаводске. Второе место в этом рейтинге занимает Сегежский район, где нерадивых пап более 400.

Замыкает тройку "лидеров" Кондопога, где на данный момент живёт 365 мужчин, обязанных платить алименты на содержание несовершеннолетних детей.

Женщин, задолжавших по алиментам, в регионе около 1230. Большинство из них — из Петрозаводска (421 человек). Второе место в рейтинге нерадивых матерей занимает Сегежа и Кондопога, где проживают почти 200 неплательщиц, а третье место "поделили" Медгора и Олонецкий район — там прописано 130 должниц по алиментам.

Лидером по взысканной сумме задолженности является Петрозаводск — более 8 млн рублей.

Лидерами по административному и уголовному воздействию на должников по алиментам являются приставы Петрозаводска, которые применили указанные меры к должникам 231 раз. В двух отделах судебных приставов Петрозаводска и Прионежского района к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей по ст. 157 УК РФ должники привлекались 68 раз.

Ограничений на выезд из Российской Федерации больше всего вынесено также в Петрозаводске — 1883, как и применение мер по временному ограничению на право управления транспортным средством - 847.

По итогу, за 4 месяца в 2019 году судебным приставам Республики Карелия удалось взыскать с должников по алиментам около 38 миллионов рублей.