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21.09.2021 22:09

В Карелии работница почты присвоила себе оплату за посылки

Новости. Общество
16:47, 02 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Теперь жительницу Муезерского района ждет суд, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже вверенного ей чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Согласно заключению, женщина, являясь работником почты в одном из поселков района, в 2020 году выдавала получателям почтовых отправлений посылки «с наложенным платежом», но не проводила операции через кассу. Деньги, полученные в качестве платы за посылки, она присваивала себе и впоследствии тратила их на свои нужды.

Теперь жительнице Муезерского района грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

 Ранее экс-начальник почты в деревне Карелии получила 1,5 года «условки» за растрату в 136 тысяч рублей

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Комментарии

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Шустрик
2021-10-02 17:00:22
И чего?
Ракова,чиновница, 50.000.000.скоммуниздила, вот как надо! Теперь её "ищут"!?
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