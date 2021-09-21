В Карелии работница почты присвоила себе оплату за посылки

Теперь жительницу Муезерского района ждет суд, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в краже вверенного ей чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Согласно заключению, женщина, являясь работником почты в одном из поселков района, в 2020 году выдавала получателям почтовых отправлений посылки «с наложенным платежом», но не проводила операции через кассу. Деньги, полученные в качестве платы за посылки, она присваивала себе и впоследствии тратила их на свои нужды.

Теперь жительнице Муезерского района грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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