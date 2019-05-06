В Карелии работодатель ответил за незаконное увольнение работника

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Охранное предприятие уволило работника с нарушениями законодательства, сообщили в Беломорском районном суде.
Мужчина был уволен в связи с истечением срока действия трудового договора, в то время как трудовой договор был заключен с ним на неопределенный срок.
Судом была изменена формулировка основания увольнения работника с "по истечению срока действия трудового договора" на "увольнение по собственному желанию".
Датой увольнения определена дата вынесения судебного решения, с работодателя взысканы средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация за неиспользованный отпуск, а также компенсация морального вреда за нарушение трудовых прав.
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