В Карелии работодатель ответил за незаконное увольнение работника

Охранное предприятие уволило работника с нарушениями законодательства, сообщили в Беломорском районном суде.

Мужчина был уволен в связи с истечением срока действия трудового договора, в то время как трудовой договор был заключен с ним на неопределенный срок.

Судом была изменена формулировка основания увольнения работника с "по истечению срока действия трудового договора" на "увольнение по собственному желанию".

Датой увольнения определена дата вынесения судебного решения, с работодателя взысканы средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация за неиспользованный отпуск, а также компенсация морального вреда за нарушение трудовых прав.