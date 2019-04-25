11:13, 25 Апреля 2019
В Карелии работодателям могут выплатить компенсации за трудоустройство молодежи
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам подготовить предложения по выплате работодателям компенсаций затрат, связанных с трудоустройством подростков и молодежи.
Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства в ответ на инициативу Управления труд и занятости о стимулировании трудоустройства несовершеннолетних.
Руководитель Управления Елена Фролова предложила компенсировать работодателям затраты на выплату зарплаты и медицинское освидетельствование подростков.
По ее словам, для компенсаций расходов работодателей потребуется выделить из бюджета 3,5 млн рублей в год.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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