В Карелии работодателям могут выплатить компенсации за трудоустройство молодежи

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам подготовить предложения по выплате работодателям компенсаций затрат, связанных с трудоустройством подростков и молодежи.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства в ответ на инициативу Управления труд и занятости о стимулировании трудоустройства несовершеннолетних.

Руководитель Управления Елена Фролова предложила компенсировать работодателям затраты на выплату зарплаты и медицинское освидетельствование подростков.

По ее словам, для компенсаций расходов работодателей потребуется выделить из бюджета 3,5 млн рублей в год.

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