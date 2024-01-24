В Карелии раскрыли 98% убийств

В Следкоме Карелии подвели итоги работы за 2023 год.

В Следкоме Карелии состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором руководитель ведомства Евгений Швец подвел итоги работы за 2023 год.

В прошлом году в Карелии снизилось количество преступлений, рассказали в следственном управлении.



Республиканский Следком направил в суд 56 уголовных дел об умышленных убийствах и покушениях на убийство (в 2022 году было направлено в суд 59 уголовных дел), 18 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (в 2022 году — 22) и 34 уголовных дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (в 2022 году — 35).

Раскрываемость убийств составила почти 98%, раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также преступлений против половой неприкосновенности составила 100%, отметили в пресс-службе Следкова Карелии.



В производстве следователей следственного управления находилось почти тысяча уголовных дел, при этом больше половины расследованных уголовных дел — о тяжких и особо тяжких преступлениях.



Следователи завершили расследование 8 уголовных дел о налоговых преступлениях, из которых 4 направлено в суд. По прекращенным делам ущерб более 66 млн рублей был возмещен полностью. По делам, направленным в суд, ущерб составил 40 млн рублей, 92% которого было возмещено. Также был наложен арест на имущество фигурантов — сумма составила более 4 млн рублей.



В ведомстве рассказали о том, что увеличилось количество расследованных преступлений коррупционной направленности. Так, в суд направили 31 уголовное дело в отношении 34 обвиняемых.



Кроме того, отметили на заседании коллегии, активизировалась работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Были окончены 29 уголовных дел — это на 7 уголовных дел больше в сравнении с предыдущим периодом. В суд направили 17 дел прошлых лет, из них 9 уголовных дел по фактам 5 убийств, 2 — по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и 2 — по фактам изнасилования.