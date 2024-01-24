Реклама на сайте

Жилые дома активно строятся в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
24.01.2024 15:47
Развеян популярный миф о пользе кефира перед сном
Сегодня 00:10
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
26.01.2024 22:00

В Карелии раскрыли 98% убийств

Новости. Общество
12:00, 27 Января 2024
фото: © bgwalker / istockphoto

Новости партнеров

В Следкоме Карелии подвели итоги работы за 2023 год.

В Следкоме Карелии состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором руководитель ведомства Евгений Швец подвел итоги работы за 2023 год. 

В прошлом году в Карелии снизилось количество преступлений, рассказали в следственном управлении.

Республиканский Следком направил в суд 56 уголовных дел об умышленных убийствах и покушениях на убийство (в 2022 году было направлено в суд 59 уголовных дел), 18 уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (в 2022 году — 22) и 34 уголовных дела об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (в 2022 году — 35).

Раскрываемость убийств составила почти 98%, раскрываемость фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также преступлений против половой неприкосновенности составила 100%, отметили в пресс-службе Следкова Карелии.

В производстве следователей следственного управления находилось почти тысяча уголовных дел, при этом больше половины расследованных уголовных дел — о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Следователи завершили расследование 8 уголовных дел о налоговых преступлениях, из которых 4 направлено в суд. По прекращенным делам ущерб более 66 млн рублей был возмещен полностью. По делам, направленным в суд, ущерб составил 40 млн рублей, 92% которого было возмещено. Также был наложен арест на имущество фигурантов — сумма составила более 4 млн рублей.

В ведомстве рассказали о том, что увеличилось количество расследованных преступлений коррупционной направленности. Так, в суд направили 31 уголовное дело в отношении 34 обвиняемых.

Кроме того, отметили на заседании коллегии, активизировалась работа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Были окончены 29 уголовных дел — это на 7 уголовных дел больше в сравнении с предыдущим периодом. В суд направили 17 дел прошлых лет, из них 9 уголовных дел по фактам 5 убийств, 2 — по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и 2 — по фактам изнасилования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
20.01.2024, 13:46
Зимнюю сказку запечатлел фотограф в Карелии
24.01.2024, 20:30
Размер ипотеки в России достиг рекорда

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.