В Карелии растет число заявок на подключение к природному газу

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о преимуществах использования природного газа.

В октябре природный газ пришел в поселки Коткозеро и Гошкила, которые стали 18 и 19 населенными пунктами в Карелии, к которым не только подведен газ, но и построены уличные распределительные сети. В этих поселках в рамках федеральной целевой программы развития Карелии природный газ подведен к 164 домам. Об этом пишет министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«В тех поселках, где природный газ уже есть несколько лет, мы отмечаем существенный рост количества заявок, например в п. Шуя, уже поступило 148 заявок на подключение, при том, что раньше это были единичные случаи. Ввиду очевидных удобств пользования природным газом, уверен, что темпы подключения будут расти», — считает глава регионального Минстроя.

Россыпнов отметил, что использование природного газа для отопления и приготовления еды даёт существенную экономию. Так, для теплоснабжения дома площадью 100 кв. м. требуется в среднем 2,4 тысячи кубов природного газа в год, что при тарифе 5,89 рублей за м3 составляет всего 14,2 тыс. рублей. Пищеприготовление на природном газе не меньше, чем в 5 раз дешевле использования газа в баллонах.

Основными сложностями при подключении природного газа министр назвал затраты на оборудование. Так, котел, вентиляция и система теплоснабжения могут стоить от 220 до 300 тыс. рублей.

«В связи с этим в нашей республике действует программа компенсации части расходов (от 96 до 120 тысяч рублей) на газификацию для граждан, чей ежемесячный доход (на одного члена семьи) не превышает 16 тыс. рублей, а также участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам, узникам концлагерей, участникам боевых действий, инвалидам и их семьям, многодетным семьям. Таким гражданам компенсируется в зависимости от особенностей подведения газа к участку. Также разрешено направлять на газификацию дома региональный материнский капитал 105,5 тыс. рублей», — напомнил Виктор Россыпнов.