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В Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов

Новости. Общество
12:53, 26 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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Сумма задолженности жителей Карелии перед микрофинансовыми организациями и выбивающими долги коллекторами достигла почти 2,5 миллиардов рублей.

На первое июля этого года остаток по задолженности жителей Карелии перед коллекторскими и микрофинансовыми организациями составил почти 2,5 млрд рублей по 36472 исполнительным производствам. 

За последние три года наблюдается тенденция увеличения числа жалоб жителей Карелии на действия коллекторов. Так, в 2018 году в карельское управление Федеральной службы судебных приставов поступило 118 таких жалоб.  В 2019 год – 152 жалобы. За семь месяцев текущего года - уже 111 жалоб. Таким образом, за три года на действия коллекторов подана 381 жалоба.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-08-26 13:33:33
Когда уже эту коллекторскую службу запретят, как и эти грабительские микрофинансовые организации.
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