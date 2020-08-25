В Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов

Сумма задолженности жителей Карелии перед микрофинансовыми организациями и выбивающими долги коллекторами достигла почти 2,5 миллиардов рублей.

На первое июля этого года остаток по задолженности жителей Карелии перед коллекторскими и микрофинансовыми организациями составил почти 2,5 млрд рублей по 36472 исполнительным производствам.

За последние три года наблюдается тенденция увеличения числа жалоб жителей Карелии на действия коллекторов. Так, в 2018 году в карельское управление Федеральной службы судебных приставов поступило 118 таких жалоб. В 2019 год – 152 жалобы. За семь месяцев текущего года - уже 111 жалоб. Таким образом, за три года на действия коллекторов подана 381 жалоба.

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