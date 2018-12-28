В Карелии растет число жителей, работающих после 60 лет

Доля жителей Карелии, продолжающих трудиться поле достижения 60-летнего возраста за 5 лет выросла на 1,4%.

В 2013 году численность работающего населения в возрасте 60-72 лет составляла 4,6% от общего количества трудящихся жителей Карелии. В 2017 году этот показатель вырос до 6%.

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