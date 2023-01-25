В Карелии растет поток больных «мужскими» болезнями

Число операций в урологическом отделении Республиканской больницы за 5 лет выросло вдвое.

В прошлом году там провели более 600 таких операций.

Об этом «Столице на Онего» рассказал главный внештатный уролог Минздрава Карелии Руслан Симанов.

По его словам, еще недавно карельским пациентам с определенными «мужскими» болезнями приходилось ездить на операции в федеральные клиники. Сегодня с ними прекрасно справляются врачи в Республиканской больнице.

«Когда ездишь на конференции, съезды, слушаешь, что коллеги из других регионов говорят, понимаешь, что мы в Карелии нисколько не отстаем. Мы выполняем весь спектр оперативных вмешательств. Хотелось бы оснащения побольше, коечный фонд увеличить и свою собственную операционную получить. К сожалению, наше отделение — единственное в республике. Мы не всегда справляемся, не всех пациентов можем взять. Очередь существует, и никуда от нее не денешься. Но мы над решением этих проблем работаем вместе с руководством Республиканской больницы и Минздравом», - рассказал Симанов.

Подробнее о проблемах с мужским здоровьем и как с ними борются в Карелии, читайте в статье «Мокрица в штанах».