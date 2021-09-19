В Карелии растет потребность в официантах и сокращается нужда в пожарных

Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Карелии показал, какие профессии становятся все более востребованы, и какие специалисты становятся ненужными на рынке труда.

Исследование проводило Управление труда и занятости Карелии при составлении прогноза на 2022–2026 годы.

Его результаты говорят о том, что в последние годы наблюдается увеличение спроса на официантов и барменов. Если в 2015 году работодатели заявляли о потребности в подготовке 14 работников по этим специальностям, то на 2022 год им нужно 93 человека.

Растет спрос на операторов диспетчерских и транспортных терминалов, сварщиков, слесарей по обслуживанию подвижного состава и газового оборудования, станочников в металлообработке и судостроителей.

Среди специалистов со средним образованием растет спрос по направлениям «коммерция», «операционная деятельность в логистике», «экономика и бухгалтерский учет», «открытые горные работы».

От вузов ждут больше учителей, врачей, экономистов, энергетиков и специалистом по информационным технологиям.

При этом происходит снижение потребности в подготовке кадров пожарных — в 2015 году требовалось 75 человек, а на 2022 год заявлено о необходимости обучения 38 огнеборцев. Кроме того, стали меньше нужны мастера общестроительных работ, операторы связи и пекари, сотрудники почты.