Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

В Карелии растет потребность в официантах и сокращается нужда в пожарных

Новости. Общество
12:04, 20 Сентября 2021
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

Новости партнеров

Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Карелии показал, какие профессии становятся все более востребованы, и какие специалисты становятся ненужными на рынке труда.

Исследование проводило Управление труда и занятости Карелии при составлении прогноза на 2022–2026 годы.

Его результаты говорят о том, что в последние годы наблюдается увеличение спроса на официантов и барменов. Если в 2015 году работодатели заявляли о потребности в подготовке 14 работников по этим специальностям, то на 2022 год им нужно 93 человека.

Растет спрос на операторов диспетчерских и транспортных терминалов, сварщиков, слесарей по обслуживанию подвижного состава и газового оборудования, станочников в металлообработке и судостроителей.

Среди специалистов со средним образованием растет спрос по направлениям «коммерция», «операционная деятельность в логистике», «экономика и бухгалтерский учет», «открытые горные работы».

От вузов ждут больше учителей, врачей, экономистов, энергетиков и специалистом по информационным технологиям.

При этом происходит снижение потребности в подготовке кадров пожарных — в 2015 году требовалось 75 человек, а на 2022 год заявлено о необходимости обучения 38 огнеборцев. Кроме того, стали меньше нужны мастера общестроительных работ, операторы связи и пекари, сотрудники почты.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»