В Карелии разбился 45-летний мотоциклист

Смертельное ДТП произошло в Суоярвском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в минувший вторник, 11 мая, в 20.50 в Суоярвском районе, на 31 км региональной автодороги «Леппясюрья - Майсула», 45-летний мужчина, управляя мотоциклом с коляской «Иж», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мотоцикл не был зарегистрирован, прав на управление мотоциклом мужчина не имел, а в момент ДТП находился без мотошлема.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Управление мотоциклом без мотошлема является нарушением ПДД, также влечёт наложение административного штрафа в размере 1000 тысячи рублей, и представляет смертельную опасность для мотоциклиста в момент падения.