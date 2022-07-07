В Карелии разрешено заходить в лес

Несмотря на сохраняющийся на части территории республики режим ограничения пребывания в лесах, гражданам разрешено в них находиться.

В Минприроды Карелии напомнили, что в Карелии действует особый противопожарный режим. В 5 районах республики — Медвежьегорском, Олонецком, Муезерском, Суоярвском и Сегежском — до 10 июля продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Запрещено разведение открытого огня.

При этом запрета на посещение лесов в Карелии нет. Ограничение посещения лесов означает, что людям могут отказать на въезд в лес в случае повышенного класса пожарной опасности (4 и 5 классы) или в случае тушения пожара.

Особый противопожарный режим будет действовать до его отмены в зависимости от лесопожарной и метеорологической обстановки.

Всего с начала пожароопасного сезона в Карелии было ликвидировано 44 лесных пожара на общей площади 100 га.

В республике действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.