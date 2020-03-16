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В Карелии разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса

Новости. Общество
19:39, 16 Марта 2020
фото: страница главы Карелии https://vk.com/id419407976
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Глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в ранее изданные распоряжения в связи с предупреждением распространения коронавируса.

По данным пресс-службы правительства Карелии, согласно документу, решение о посещении школ принимают родители обучающихся. Министерство образования издаст необходимый нормативный акт.

Также документом установлена численность участников мероприятий, которые должны быть отменены. Так, спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, численность которых превышает 50 человек, в Карелии проводиться не будут.

Ранее стало известно, что концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум не состоится в Карелии из-за коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-16 21:08:52
Ни в коем случае школы закрывать нельзя. Спящие ячейки навального не дремлют. Борцун с кровавым режимом и по совместительству с Невским пассажем спит прикрыв один глаз.
Zim
2020-03-16 20:47:28
Когда полностью закроют? Сколько должно пройти еще дней?
Ткачев
2020-03-16 20:56:04
Zim, Дней пять. Потом каникулы. И все....
новый
2020-03-16 20:45:58
Это нормально. Либерастня пыталась нагнать истерию, но не получилось.
Гость
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