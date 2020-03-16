В Карелии разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в ранее изданные распоряжения в связи с предупреждением распространения коронавируса.

По данным пресс-службы правительства Карелии, согласно документу, решение о посещении школ принимают родители обучающихся. Министерство образования издаст необходимый нормативный акт.

Также документом установлена численность участников мероприятий, которые должны быть отменены. Так, спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, численность которых превышает 50 человек, в Карелии проводиться не будут.

Ранее стало известно, что концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум не состоится в Карелии из-за коронавируса.