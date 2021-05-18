Реклама на сайте
Прислать новость
Бездомный мужчина рассказал, как увел ребенка со двора 1
18.05.2021 19:10
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль 19
Сегодня 06:40
Пьяная 17-летняя девушка побила полицейского в районе Карелии 12
Сегодня 08:05
Водитель легкового автомобиля в Петрозаводске не пропустил пожарную машину с включенным маячком (ВИДЕО) 9
Сегодня 07:00

В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии

Новости. Происшествия
16:41, 19 Мая 2021
фото: © ОУР ОМВД России по Костомукше
Загрузка...

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Костомукше устанавливают личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городской отдел МВД.

Приметы подозреваемого:
На вид 40-50 лет, рост около 180 см, цвет кожи – смуглый, среднего телосложения. Летом 2016 года неоднократно был замечен в лесном массиве между домом 6 по улице Первооткрывателей и домом №7 по Советской. Был одет в спортивный костюм чёрного цвета с лампасами.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо значимой информацией, сообщить по телефону: +7(981)406-00-46.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»