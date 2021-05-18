В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Костомукше устанавливают личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городской отдел МВД.

Приметы подозреваемого:

На вид 40-50 лет, рост около 180 см, цвет кожи – смуглый, среднего телосложения. Летом 2016 года неоднократно был замечен в лесном массиве между домом 6 по улице Первооткрывателей и домом №7 по Советской. Был одет в спортивный костюм чёрного цвета с лампасами.

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