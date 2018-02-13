В Карелии разыскивают подростка

Молодой человек около месяца назад сбежал из социального центра.

Полиция Лахденпохского района разыскивает Николая Ш. 16.06.2000 г.р., проживающего в Лахденпохье, сообщается в группе ВКонтакте. Подросток является получателем социальных услуг в стационарной форме отделения социальной реабилитации, находится на полном государственном обеспечении. 16 января около 19 часов он самовольно покинул помещение Центра оказания услуг детям, оставшимся без попечения родителе, № 7 г. Лахденпохья, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид около 15 лет, рост около 150 см, волосы темные. Был одет: куртка болоньевая синего цвета с капюшоном, брюки спортивные темного цвета, кроссовки темного цвета.

В случае, если имеется какая-либо информация о разыскиваемом, просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Лахденпохскому району по тел. (8-81450) 40100 или по тел. 89216206066.