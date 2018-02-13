Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
12:37, 13 Февраля 2018

В Карелии разыскивают подростка

По теме

ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии
13.02.18 16:09
Следователи выясняют обстоятельства массового отравления жителей Чалны
13.02.18 15:06
В Петрозаводске разыскивают девочку-подростка, пропавшую еще 1 февраля
13.02.18 14:46
Все новости
Загрузка...

Молодой человек около месяца назад сбежал из социального центра.

Полиция Лахденпохского района разыскивает Николая Ш. 16.06.2000 г.р., проживающего в Лахденпохье, сообщается в группе ВКонтакте. Подросток является получателем социальных услуг в стационарной форме отделения социальной реабилитации, находится на полном государственном обеспечении.  16 января около 19 часов он самовольно покинул помещение Центра оказания услуг детям, оставшимся без попечения родителе, № 7 г. Лахденпохья, и до настоящего времени его местонахождение не известно. 

Приметы разыскиваемого: на вид около 15 лет, рост около 150 см, волосы темные. Был одет: куртка болоньевая синего цвета с капюшоном, брюки спортивные темного цвета, кроссовки темного цвета. 

В случае, если имеется какая-либо информация о разыскиваемом, просят незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Лахденпохскому району по тел. (8-81450) 40100 или по тел. 89216206066.

По теме

ФОТО: Кроссовер протаранил легковой автомобиль на трассе в Карелии
13.02.18 16:09
Следователи выясняют обстоятельства массового отравления жителей Чалны
13.02.18 15:06
В Петрозаводске разыскивают девочку-подростка, пропавшую еще 1 февраля
13.02.18 14:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

12.02.2018 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 1
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Личное мнение
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 2
В День защитника отечества, 23 февраля, исполняется 15 лет одному из самых популярных спортивных клубов Петрозаводска "Фонтаны" им. Василия Сайкова.
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
12.02.2018 13:32
Красота "под ключ" 3
12.02.2018 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
архив чтиво

Медиа

В студии «Важной темы» ведущий Ефим Овчинников и руководитель программ юниорского союза «Дорога» Наталья Никулина. Наталья ведет проекты, призванные помочь детям с аутизмом. Особенным детям, которые так нуждаются в поддержке и внимании
Новое
Сегодня 20:04
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»