В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией

Росгранстрой заключил контракты на реконструкцию МАПП Люття и Вяртсиля.

Федеральное госучреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» заключило контракты на проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильных пунктов пропуска на границе с Финляндией «Торфяновка» в Ленинградской области, «Люття» и «Вяртсиля» в Республике Карелия, сообщили в Росгранстрое.

Еще по девяти автомобильным пунктам пропуска, из которых 5 на границе с Казахстаном (Бугристое в Челябинской области, Илек и Маштаково в Оренбургской области, Караузек в Астраханской области, Озинки в Саратовской области); 1 на границе с Абхазией (Адлер в Краснодарском крае); 2 на границе с Польшей (Багратионовск и Мамоново (Гроново) в Калининградской области) и 1 на границе с Литвой (Чернышевское в Калининградской области) заключены контракты на реконструкцию «под ключ».

До конца года 2022 года планируется заключить еще 17 контрактов на реконструкцию пунктов пропуска.

Завершение работ по всем объектам намечено на 2024–2026 годы.

Ранее сообщалось, партии Финляндии одобрили проект строительства забора с колючей проволокой на границе с РФ.