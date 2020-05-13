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В Карелии решили не отменять весеннюю охоту на медведя

Новости. Общество
13:11, 14 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Постановление об этом 14 мая подписал глава республики Артур Парфенчиков. Охота на бурого медведя разрешается с момента подписания документа до 25 мая, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на Минприроды.

Такое решение принято исходя из поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемиологического распространения Covid-19, а также в связи с многочисленными обращениями от охотников.

Охотники могут использовать ранее выданные разрешения для охоты в общедоступных охотничьих угодьях. Если у охотника нет разрешения, он может обратиться в Минприроды Карелии по телефону 8(8142)-796747, чтобы получить дополнительную информацию по квотам. Охотники, которые желают охотиться в закрепленных угодьях, должны обратиться к охотпользователям.

Кроме того, Минприроды Карелии объявляет о том, что 25 мая начнется прием заявлений на добычу кабана, охота на которого открывается 1 июня.

Прием заявлений будет приниматься строго в соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции и с нормами административного регламента по выдаче разрешения на охоту.

Ранее сообщалось, что в Карелии намерены отменить охоту на медведя, которая традиционно начинается с 15 апреля, а также спортивную и любительскую охоту с 1 мая.

 

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