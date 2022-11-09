В Карелии рецидивист до смерти избил собутыльника

Пьяная ссора в Сортавальском районе привела к гибели одного из участников, сообщили в Следкоме республики.

В Сортавале расследуется дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в нанесении травм, приведших к смерти пострадавшего.

По версии следствия, в сентябре в Сортавале двое мужчин распивали спиртное в квартире одного из них. Собутыльники поругались, и подсудимый избил своего оппонента кулаками по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

Как было установлено, мужчина, нанесший смертельный удар, ранее был судим и содержался в местах лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи выясняют подробности дела, идет судебно-медицинская экспертиза.