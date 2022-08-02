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В Карелии резко растет заболеваемость коронавирусом

Новости. Общество
06:40, 09 Августа 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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По сравнению с прошлой неделей число заболевших COVID-19 в республике выросло почти на 50 процентов.

По данным Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю выявлено 494 новых случая заражения коронавирусом. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 47,9%.

Всего в Карелии лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у 139122  человек, включая 18327 детей до 17 лет 13,2%), лиц старше 65 лет – 23043 (16,6%).

Общий показатель заболеваемости составляет 22841,7 на 100 тыс. населения.

Ранее глава Минздрава Карелии дал прогноз о всплеске заболеваемости COVID-19. При этом уровень коллективного иммунитета в республике уменьшился в разы по сравнению с зимой и весной, сегодня он критически низкий — всего 7%.

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