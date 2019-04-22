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Новости. Экономика
11:10, 22 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии резко увеличился спрос на посуточную аренду квартир

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Количество запросов на посуточную аренду квартир в Карелии на период майских праздников выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и при этом снизились цены.

Спрос на краткосрочную аренду в Петразаводске за год вырос на 26%, а в 17 популярных среди туристов населенных пунктах Карелии он увеличился на 73%.

Снять жилье на сутки в Петрозаводске на майские праздники можно в среднем за 1 360 рублей, что на 2% дешевле, чем годом ранее. По этому показателю столица Карелии заняла 5 место среди городов России по доступности краткосрочной аренды жилья.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Leopol'd
2019-04-22 12:23:19
А как они это считают?! Частные объявления, прямые расчёты.
Цифры с потолка. Разве что цены угадали.
кир
2019-04-22 12:03:14
Посуточную аренду квартир в жилых домах запретить.
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