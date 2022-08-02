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В Карелии родились 14 детей с критической массой тела

Новости. Общество
14:41, 13 Августа 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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В этом году в республики на свет появились 14 малышей с массой тела до килограмма.

В 2022 году в Карелии родились дети весом от 500 до 999 граммов. А всего за семь месяцев специалисты уже помогли появиться на свет 2575 младенцам. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«С начала года из районов республики в Республиканский перинатальный центр эвакуированы 53 беременные женщины с угрожающими или начавшимися преждевременными родами. При этом «внутриутробная транспортировка» обеспечена в 100% случаев. Все дети с экстремально низкой массой тела родились именно в перинатальном центре, где им до и после рождения обеспечены все условия для оказания медицинской помощи и выхаживания», - пишет министр.

Ранее сообщалось, ребенка весом в 600 граммов впервые прооперировали в Перинатальном центре Карелии.

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