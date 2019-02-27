В Карелии родители не смогли попасть в дом, где находились маленькие дети

Новости по теме
Загрузка...
Двое маленьких детей оказались запертыми в доме, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 26 февраля, в 8.44 пожарные прибыли на место вызова. Двое маленьких детей оказались в "ловушке". Из-за поломки замка не удавалось открыть дверь.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь и воссоединили семью.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
26.02.2019 14:39
Капитал
Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
19.02.2019 13:54
Чтиво
25.02.2019 13:30
Личное мнение
Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии.
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
21.02.2019 12:21
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии