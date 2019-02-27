В Карелии родители не смогли попасть в дом, где находились маленькие дети

Двое маленьких детей оказались запертыми в доме, сообщили в МЧС Карелии.

Вчера, 26 февраля, в 8.44 пожарные прибыли на место вызова. Двое маленьких детей оказались в "ловушке". Из-за поломки замка не удавалось открыть дверь.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь и воссоединили семью.