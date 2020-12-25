В Карелии родители ушибли ребенку голову во время скандала между собой

В Костомукше несовершеннолетняя девочка пострадала во время скандала родителей.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", 23 декабря в мэрии состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Рассмотрено 22 административных материала, вынесено штрафов на 33,8 тысячи рублей.

На комиссии рассматривались материалы и в отношении родителей. В некой семье употребляли горячительное до поздней ночи в присутствии несовершеннолетних детей, затем учинили скандал, переросший в драку. В результате пострадала несовершеннолетняя девочка – ей ушибли голову.

Один материал касался нахождения несовершеннолетнего на улице ночью без сопровождения родителей. В шести рассматривались инциденты с распитием подростками алкоголя. Два были посвящены мелким хищениям. Четыре – нарушению масочного режима. Два протокола составлены в отношении несовершеннолетних за шум в ночное время, по одному – за повреждение чужого имущества и неповиновение законным требованиям полиции. Пять материалов комиссия рассматривала по поводу неисполнения родителями своих обязанностей.

Шесть административных правонарушений из этого списка совершил всего один подросток. Мальчик похитил из магазина алкогольный напиток, при этом находился в магазине без маски. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, разбил стекло в подъезде многоквартирного дома, оказал неповиновение полиции, а когда его доставили домой, долго не мог успокоиться, чем мешал соседям глубокой ночью.