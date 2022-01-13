В Карелии росгвардейцы оборудовали лыжную трассу кадетам

Сотрудники СОБР «Карху» Росгвардии оборудовали лыжную трассу для карельских кадетов.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Карху» карельского управления Росгвардии помогли Карельскому кадетскому корпусу имени Александра Невского в оборудовании трассы на стадионе «Локомотив» для занятий по лыжной подготовке. Об этом информирует Росгвардия.

«Кадетский корпус имени Александра Невского и региональное управление Росгвардии связывает крепкая дружба. Силовое ведомство ведёт активную работу по патриотическому, нравственному и физическому воспитанию кадетов, организовывает для них различные военно-спортивные мероприятия», — сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Карелии спецподразделения Росгвардии получили имена «Илвес» и «Карху».