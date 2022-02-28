В Карелии росгвардейцы поймали магазинных похитителей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, попавшихся на хищении товаров из магазинов Карелии.

Сотрудники Лахденпохского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили вызов о срабатывании тревожной кнопки в сетевом магазине на улице Ленина. Об этом информирует Росгвардия. Со слов персонала, неизвестный им гражданин спрятал в карманы две бутылки крепкого спиртного и пронес товар мимо кассового узла. Росгвардейцы задержали нарушителя недалеко от торгового заведения.



В Петрозаводске росгвардейцы выезжали в один из гипермаркетов. На месте был задержан 32-летний горожанин, который попался на хищении элементов питания. А в Медвежьегорске представители районного отдела вневедомственной охраны задержали двух граждан, подозреваемых в открытом хищении товара из сетевого магазина. Задержанными оказались 31-летний и 32-летний местные жители.



Всех нарушителей передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Карелии буйный поселковый житель задержан за употребление алкоголя в пивном магазине.