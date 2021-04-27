В Карелии росгвардейцы помешали юноше с поддельной купюрой отовариться в пивбаре

Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека с подозрительной купюрой в пивном баре Кондопоги.

В ночь на 27 апреля на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого бара, торгующего пивной продукцией. Об этом информирует карельское управление Росгвардии.

На месте сотрудники выяснили причину вызова: молодой посетитель заведения пытался расплатиться пятитысячной купюрой с признаками подделки.

Выяснилось, что предъявителю сомнительной банкноты было 17 лет. Задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы с пистолетами в руках провели учения в Петрозаводске.