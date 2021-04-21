Росгвардейцы с пистолетами в руках провели учения в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Житель Петрозаводска запечатлел бойцов Росгвардии, которые средь бела дня с пистолетами в руках прятались за машиной в центре города.

На своей странице в соцсети Дмитрий Беленихин разместил занимательный пост о бойцах Росгвардии.

«Не перестаю удивляться будничной жизни Петрозаводска: только что запарковался у бассейна „Акватика“, высадил ребёнка, рядом две росгвардейских машины, за которыми не сразу заметил прячущихся бойцов с обнаженным оружием. Никакого оцепления, мимо едут машины, на тренировки идут дети. Эка невидаль, перестрелка в центре города, проходим, не задерживаемся…»