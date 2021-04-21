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Росгвардейцы с пистолетами в руках провели учения в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
16:09, 22 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Дмитрия Беленихина
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Житель Петрозаводска запечатлел бойцов Росгвардии, которые средь бела дня с пистолетами в руках прятались за машиной в центре города.

На своей странице в соцсети Дмитрий Беленихин разместил занимательный пост о бойцах Росгвардии.

«Не перестаю удивляться будничной жизни Петрозаводска: только что запарковался у бассейна „Акватика“, высадил ребёнка, рядом две росгвардейских машины, за которыми не сразу заметил прячущихся бойцов с обнаженным оружием. Никакого оцепления, мимо едут машины, на тренировки идут дети. Эка невидаль, перестрелка в центре города, проходим, не задерживаемся…»

 

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Комментарии

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врунофф
2021-04-22 16:33:47
Этот беленихин хоть когда-нибудь работает ?
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