В Карелии росгвардейцы успокоили даму, разгромившую магазин

В Беломорске задержана женщина, отказавшаяся платить за покупки и решившая разгромить торговые прилавки.

Днём 10 января группа задержания вневедомственной охраны выехала на сработку тревожной сигнализации в один из охраняемых магазинов города, сообщают в карельском управлении Росгвардии.

Сотрудники выяснили, что речь идёт об умышленном повреждении имущества. Посетительница не пожелала расплатиться за выбранный товар, а когда её в этом уличили, повела себя агрессивно. Она стала сбрасывать с полок продукцию.

Таким образом, она повредила товар на сумму более 8 тыс. рублей. Нарушительница была задержана и передана в полицию.

Ранее сообщалось, что молодые похитители алкоголя облюбовали гипермаркет в Петрозаводске.