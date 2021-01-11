Молодые похитители алкоголя облюбовали гипермаркет в Петрозаводске

В Петрозаводске за сутки сотрудников вневедомственной охраны дважды вызывали в один и тот же магазин, сообщили в Росгвардии Карелии.

В карельской столице в ночь на 8 января сигнал тревоги поступил на пульт городского отдела вневедомственной охраны. Что-то произошло в гипермаркете в районе Октябрьского проспекта.

Прибывшие сотрудники задержали 23-летнего гражданина, который пытался вынести в кармане куртки бутылку алкогольной продукции. При установлении личности выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и за ним числится неоплаченный штраф.

Ближе к вечеру в том же торговом заведении была вновь нажата тревожная кнопка – на этот раз была пресечена попытка хищения текилы стоимостью более 2,5 тыс. рублей. Задержан 22-летний петрозаводчанин.