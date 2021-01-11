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Молодые похитители алкоголя облюбовали гипермаркет в Петрозаводске

Новости. Общество
09:45, 12 Января 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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В Петрозаводске за сутки сотрудников вневедомственной охраны дважды вызывали в один и тот же магазин, сообщили в Росгвардии Карелии.

В карельской столице в ночь на 8 января сигнал тревоги поступил на пульт городского отдела вневедомственной охраны. Что-то произошло в гипермаркете в районе Октябрьского проспекта.

Прибывшие сотрудники задержали 23-летнего гражданина, который пытался вынести в кармане куртки бутылку алкогольной продукции. При установлении личности выяснилось, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и за ним числится неоплаченный штраф.

Ближе к вечеру в том же торговом заведении была вновь нажата тревожная кнопка – на этот раз была пресечена попытка хищения текилы стоимостью более 2,5 тыс. рублей. Задержан 22-летний петрозаводчанин.

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Комментарии

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Njkdez
2021-01-12 10:26:22
Где профилактическая планомерная работа соответствующих служб? Впрочем когда сити менеджер позволяет алкомаркетам расти в геометрической прогрессии то ли еще будет? Ценность, бутылка пойла ? Может уже хватит насаждать населению культ алко жизни?
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