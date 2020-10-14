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В Карелии Росреестр рассказал о преимуществах получения электронных услуг в пандемию коронавируса

Новости. Общество
11:55, 15 Октября 2020
фото: © Людмила Корвякова / АиФ
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Представители карельского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сообщили о том, как получить услуги учреждения без контакта с сотрудниками офисов и бумажной волокиты.

К 2024 году доля государственных услуг, которые оказывает Россреестр в электронном виде, должна составить не менее 20,5% от общего числа. За девять месяцев текущего года в ведомство было подано около 25 тысяч заявлений о получении услуг в электронном виде: в Росреестре отмечают рост популярности электронных сервисов.

Об этом сообщила заместитель руководителя карельского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Полякова на пресс-конфренции "Электронные услуги и сервисы Росреестра". Мероприятие состоялось в среду, 14 октября, при поддержке издания "АиФ-Карелия".


© Людмила Корвякова / АиФ

В данный момент, не выходя из дома, можно получить следующие услуги ведомства: госрегистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; постановка объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет; получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости

"На сегодня любую операцию с недвижимым имуществом можно провести в электронном виде. И наиболее актуально это стало в период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В настоящее время на сайте Росреестра в разделе "Государственные услуги" доступны все базовые услуги ведомства. Это и кадастровый учет, и регистрация прав, и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Используя эти электронные сервисы, заявители имеют возможность полностью избавиться от посещения офисов приема документов как многофункциональных центров, так и кадастровой палаты. При этом они и подают документы на получение государственных услуг, и получают результат без посещения этих офисов", - пояснила Татьяна Полякова.


© Людмила Корвякова / АиФ

Как сообщается в материалах пресс-конференции, Росреестр считается одним из лидеров по предоставлению госуслуг, в том числе в электронном виде, в связи с тем, что электронный документооборот позволяет существенно сократить сроки взаимодействия.

На сегодняшний день, ключевой задачей Росреестра является сокращение бумажного документооборота и перевод услуг в электронный вид.

По официальной информации ведомства, популярность электронных сервисов Росреестра из года в год растет: так, в 2018 году в электронной форме в управление поступило 14933 заявления, в 2019 – 28176, а за 9 месяцев 2020 – уже 24998. В процентном соотношении это 26,6% в 2019 году и уже 36,28% в 2020 году.

Каким образом можно воспользоваться услугами Росреестра в режиме онлайн, сообщается на сайте издания "АиФ-Карелия".

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