В Карелии рост цен на бензин почти в пять раз превысил инфляцию

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Средняя цена на автомобильный бензин в Карелии с начала года выросла на 12,6%, сообщает Карелиястат.
Это в 4,6 раза больше уровня инфляции, который за 10 месяцев составил 2,7%.
В октябре средняя стоимость бензина в Карелии достигла 42 рублей 91 копейки за литр.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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