В Карелии рост цен на бензин почти в пять раз превысил инфляцию

Средняя цена на автомобильный бензин в Карелии с начала года выросла на 12,6%, сообщает Карелиястат.

Это в 4,6 раза больше уровня инфляции, который за 10 месяцев составил 2,7%.

В октябре средняя стоимость бензина в Карелии достигла 42 рублей 91 копейки за литр.

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