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Новости. Экономика
09:38, 09 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии рост цен на бензин почти в пять раз превысил инфляцию

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Средняя цена на автомобильный бензин в Карелии с начала года выросла на 12,6%, сообщает Карелиястат.

Это в 4,6 раза больше уровня инфляции, который за 10 месяцев составил 2,7%.

В октябре средняя стоимость бензина в Карелии достигла 42 рублей 91 копейки за литр.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2018-11-09 11:54:35
Наворуют и сбегут за заграницу
deep
2018-11-09 11:15:13
Эти проценты на АЗС-перегонщиках ГСМ, а на АЗС-перекупщиках ГСМ дизель, например, подорожал на 20-22%, что и будет с января везде.
Изя_минус
2018-11-09 11:09:09
Изя, глазки раскрой, написано же цены на бензин ВЫРОСЛИ с начала года!
Изя
2018-11-09 11:32:08
Изя_минус, Читай сми , цены уже скрыто выросли , диррррректор .
User
2018-11-09 10:46:11
Именно по этому стоимость бензина не входит в параметры официального расчета инфляции, в прочем, как и многое другое, дорожающее не на официальные 3-4%.
Изя
2018-11-09 09:58:49
И где этот главный Карелиястатовский пропагандист ( директор ), с офигенной зарплатой ? Что он нам тут втирал , что цены на бензин снизились . Заврались совсем там .
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