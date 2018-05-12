В Карелии руководители Суоярвского района оказались фигурантами уголовного дела о растрате

Глава Суоярвского района Олег Шарабайко и бывший руководитель районной администрации Геннадий Данько подозреваются в растрате.

Следственный комитет Карелии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Суоярвского района Олега Шарабайко, который также является депутатом Лоймольского сельского поселения, и бывшего руководителя районной администрации Геннадия Данько. Они подозреваются в растрате (в зависимости от роли каждого – по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ за пособничество и ч. 3 ст. 160 УК РФ за собственно хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, руководитель администрации Суоярвского района давал указания подчиненным составлять от имени главы муниципального образования несоответствующие действительности распоряжения о его служебных командировках за пределы города и района и подготавливать фиктивные табели учета командировок, а после производить их оплату за счет средств бюджета. Это позволило главе муниципального образования, реально не выезжая в служебные командировки, незаконно получать деньги за якобы понесенные расходы. В результате администрации причинен ущерб на сумму не менее 296 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

О задержании Шарабайко и Данько не сообщается.