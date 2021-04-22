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В Карелии рысь Вася вышел на свободу после принудительного лечения (ФОТО)

Новости. Общество
09:23, 23 Апреля 2021
фото: © Сергей Юдин/«Республика»
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В Международный день Земли в Карелии в Карелии на волю отпустили рысь, пойманную ранее на улице в Петрозаводске.

В минувший четверг, 22 апреля, в свою естественную среду обитания вернулась рысь, которую месяц назад обнаружили в Петрозаводске, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Животное было истощено и пришло в город в поисках еды, поэтому хищника поймали и передали ветинспекторам. Они поместили Васю (так назвали подопечного) в специальный зоокомплекс, где за ним ухаживали: лечили, кормили и давали витамины.

В четверг сотрудники Минприроды республики выпустили рысь в лес неподалёку от Пряжи.

Напомним, ранее в оббъектив камеры наружного наблюдения попал момент, как рысь гуляла по улице Зайцева в Петрозаводске.

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Комментарии

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udo
2021-04-23 09:31:38
Сознанию рыси нанесли непоправимый вред.((
Гость
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