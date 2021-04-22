В Карелии рысь Вася вышел на свободу после принудительного лечения (ФОТО)

В Международный день Земли в Карелии в Карелии на волю отпустили рысь, пойманную ранее на улице в Петрозаводске.

В минувший четверг, 22 апреля, в свою естественную среду обитания вернулась рысь, которую месяц назад обнаружили в Петрозаводске, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Животное было истощено и пришло в город в поисках еды, поэтому хищника поймали и передали ветинспекторам. Они поместили Васю (так назвали подопечного) в специальный зоокомплекс, где за ним ухаживали: лечили, кормили и давали витамины.

В четверг сотрудники Минприроды республики выпустили рысь в лес неподалёку от Пряжи.

Напомним, ранее в оббъектив камеры наружного наблюдения попал момент, как рысь гуляла по улице Зайцева в Петрозаводске.